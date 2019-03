Scheuring-Wielgus o Grzegorzu Schetynie. "Złapał ich za mordę"

- Widzę, w jaki sposób Schetyna złapał za mordę resztę osób i zrobił to w imię własnego interesu - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus z Teraz!. Posłanka oceniła, że Koalicja Europejska była dobrym pomysłem, a obecnie jest "katastrofą".

Mimo zapowiedzi współpracy Koalicja Europejska nie dogadała się ostatecznie z Teraz! Ryszarda Petru. W wyborach do Parlamentu Europejskiego będą walczyć o głosy wyborców o podobnych poglądach i walka między ugrupowaniami wyraźnie się zaostrza.

Joanna Scheuring-Wielgus wystartuje do eurowyborów z drugiego miejsca na warszawskiej liście Wiosny Roberta Biedronia.

Teraz wyjaśnia, że "nie widzi, by Koalicja Europejska przekładała się na sukces, który miałby się zdarzyć w maju lub na jesieni".

"Platforma nie pociągnie młodych"

Jak stwierdziła Scheuring-Wielgus, uczestniczyła ona w rozmowach koalicyjnych z Grzegorzem Schetyną i z "przerażeniem" patrzyła jak były one prowadzone.

Oceniła, że "tworzenie KE to był dobry pomysł", ale obecnie nie jest to "świeży produkt".

