Platforma kontra Wiosna. Ostre starcie polityków na Twitterze

Krzysztof Śmiszek - polityk Wiosny i partner Roberta Biedronia - napisał, że nie toleruje "recyklingu polityków", czyli "wymieniania się stołkami". "Porównujecie ludzi do śmieci?" - zapytał rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.

"Jesteśmy partią proekologiczną. Ale jedną kwestię odrzucamy jako Wiosna. To jest recykling polityków!" - napisał w niedzielę na Twitterze Krzysztof Śmiszek.

"Ci sami ciągle wymieniają się stołkami. Raz do Sejmu, raz do Parlamentu Europejskiego, a raz do Senatu. Koniec z tym!" - dodał działacz Wiosny.