Schetyna nt. ustawy o IPN. "To wszystko fejk. Zostanie zmieniona"

Lider PO nie dostrzega sensu wyjazdu polskiej delegacji do Izraela. Twierdzi również, że PiS stara się odwrócić uwagę opinii publicznej od swoich problemów za pomocą sporu o ustawę o IPN.

Szef Platformy zauważa także, że polska delegacja będzie miała bardzo mało czasu na negocjacje z premierem Netanjahu, gdyż dziś wyjeżdża on do USA na 10 dni.

Schetyna twierdzi również, że PiS skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego tylko dlatego, że chce napisać ją od nowa. Miał również poważne zastrzeżenia co do sposobu procedowania nowelizacji.

"Antypolskie wypowiedzi" i "polityka robiona na trumnach"

- Jego wypowiedzi są wprost antypolskie, antyeuropejskie i nas kompromitują. Jeśli on ma reprezentować Polskę w PE, jeszcze we władzach, to my mówimy: nie - zaznaczył.