Schaeuble: Polska powinna znaleźć się w kierownictwie UE

- Polska musi zostać wreszcie przyjęta do kierownictwa integracji europejskiej jako równorzędny i tak samo ważny kraj członkowski jak Francuzi i Niemcy. Polska powinna być jak najszybciej tak traktowana, zawsze właściwie na to zasługiwała. Nie możemy zaprzepaścić tej szansy - powiedział były szef Bundestagu Wolfgang Schaeuble w wywiadzie dla niedzielnego wydania "Die Welt" - "Welt am Sonntag".