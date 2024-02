Sceny jak z filmu. Staranowali drzwi lombardu autem i kradli, co popadnie

Niespokojna noc w Nowym Targu (woj. małopolskie). W sobotę po 3 nad ranem doszło do napadu na lombard Grosik finanse na ul. Szaflarskiej 11. Podczas gdy policja szuka sprawców, za zgodą właściciela lombardu udostępniamy nagrania z kamer monitoringu. Na szczęście wszystko się nagrało. Na początku można zauważyć, jak terenowy pojazd wjeżdża z impetem w drzwi frontowe. Te na skutek uderzenia otwierają się, co wykorzystuje dwójka rabusiów. Wchodzą oni do środka i kradną, co popadnie. Jeden z nich siekierą zbija szybę i dostaje się do kolejnego pomieszczenia, gdzie jest kasa fiskalna i drogocenne przedmioty. Na nagraniu widać, że jeden z mężczyzn biega, co chwilę od auta do lombardu z torbą, biorąc w ręce, co popadnie. W pewnym momencie kamera z zewnątrz nagrywa przypadkowego świadka, który akurat tamtędy przejeżdżał. To spesza mężczyznę, który przez dłuższą chwilę nie może poradzić sobie z zawinięta torbą o zderzak. Koniec końców dwójka złodziei ucieka ze zdobytym łupem i znikają z zasięgu kamer. Pojazd był jednak wyposażony w rejestrację, którą mężczyźni pokazali do kamery, co może ułatwić ich poszukiwania. Sprawa jest jednak rozwojowa, a służby wciąż pracują nad ustaleniem tożsamości złodziei. Właściciel kantoru prosi o kontakt każdego, kto może coś wiedzieć lub coś widział. Za znalezienie sprawców lub ich wskazanie jest przewidziana nagroda.

