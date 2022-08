Sceny jak z filmu akcji w Zielonej Górze. Nagrali finał policyjnego pościgu

Sceny jak z filmu akcji zarejestrowali zielonogórscy policjanci. Funkcjonariusze w nocy 8 sierpnia wytypowali samochód do kontroli. Postanowili sprawdzić kierującego fordem, który poruszał się Szosą Kisielińską. Kierowca zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim w pościg. Za kierownicą siedział 43-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Na widok radiowozu, sygnałów świetlnych i dźwiękowych mężczyzna dodał gazu. Spektakularny moment pościgu nagrały policyjne kamery. Całość nie trwała długo. Mężczyzna został zatrzymany po kilku minutach. 43-latek wjechał na osiedlowy parking i dalej próbował uciekać pieszo. To mu się nie udało. Szybko okazało się, że zatrzymany był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania. 43-latkowi z Zielonej Góry grozi do 5 lat więzienia. Pirat drogowy odpowie za szereg wykroczeń - niezatrzymanie się do kontroli, prowadzenie bez uprawnień, prowadzenie po zażyciu środków odurzających, kolizję na osiedlowym parkingu oraz próbę ucieczki.