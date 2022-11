Sceny jak z filmu akcji. Pirat drogowy nagrany na ulicach Wrocławia

Policjanci z Wrocławia udostępnili niebywałe nagranie z pościgu za kierowcą forda, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w stolicy Dolnego Śląska. 42-letni mężczyzna próbował uciec, ale funkcjonariusze pełniący nocną służbę ruszyli za nim w pościg. Uciekinier złamał całą gamę przepisów, m.in. jadąc pod prąd czy po chodniku, stwarzając przy tym ogromne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu i pieszych. Finalnie cała akcja zakończyła się sukcesem służb, ponieważ w pewnym momencie kierujący fordem wpadł do rowu. Jak się później okazało, 42-latek był poszukiwany w celu obycia kary więzienia. Niemniej jednak nie tylko z tego powodu nie chciał zatrzymać się do kontroli. - Mężczyzna był poszukiwany celem odbycia kary blisko 2 lat pozbawienia wolności, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a tego feralnego dnia wsiadł za kierownicę w stanie po użyciu alkoholu oraz środków odurzających - przekazał WP sierż. szt. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. W samochodzie mężczyzny znaleziono też przedmiot przypominający broń. Badania laboratoryjne wykazały alkohol i amfetaminę w jego krwi. Za szereg przestępstw, kierującemu grozi teraz kara długoletniego więzienia, o której zadecyduje sąd.