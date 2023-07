Scenariusz przestał być tajemnicą. Cztery kroki do likwidacji celu

O ile każdy ma prawo opowiedzieć się po jednej, czy po drugiej stronie, zaakceptować jej racje i ideologię, nie zmienia to faktu, że ani Palestyńczycy, ani Izraelczycy nie są w stanie jednostronnie zakończyć konfliktu, a interes wspólny wydaje się mały na tle ogromu różnic. Co więcej, nikt z zewnątrz także nie ma planu zakończenia konfliktu, co oznacza, że będzie on tlił się, a niekiedy płonął, ze zmiennym natężeniem w przyszłości.