SBU: Przechwycono rozmowy rosyjskich żołnierzy. To oni wysadzili zaporę w Nowej Kachowce

We wtorek władze Ukrainy powiadomiły, że Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce, która tworzy rozciągający się na 240 km Zbiornik Kachowski. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została całkowicie zniszczona. Woda zalała dziesiątki okolicznych osad. Władze Rosji jednak nie przyznały się do ataku i odpowiedzialnością za niego obarczyły Ukraińców. Teraz jednak pojawiły się dowody, że to oni stoją za tą katastrofą.