Satyryk Jan Pietrzak oskarża PO. "Przeszkadza mu państwo polskie"

"Wypuszczać jad, żeby denerwować ludzi i destabilizować umysły polskie" - to zdaniem Jana Pietrzaka jest charakterystyczne dla Donalda Tuska. Satyryk jest oburzony przebiegiem obchodów 4 czerwca w Gdańsku i tym, jak władze zarządzają miastem.

Przypomnijmy, że były premier i szef Rady Europejskiej uczestniczył we wtorek w uroczystości. - Zachowanie prowokacyjne jest charakterystyczne dla Donalda Tuska. I to, żeby wpuszczać jad i denerwować ludzi, destabilizować umysły polskie - mówił satyryk.

Pietrzak odniósł się też do sprawy Westerplatte. Władze Gdańska nie chcą, by rząd "przejął" to miejsce, z kolei władza zarzuca miastu, że je zaniedbuje. - Niemcy każą im, żeby Westerplatte nie wyglądało dobrze. Chcą też, by pozostawało w stanie zniszczonym - zaznaczył.