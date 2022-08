We wstępie do medialnej instrukcji czytamy, że "prawosławie stało się filarem jedności państwa rosyjskiego". - Nasza wiara uczy współczucia, miłości do sąsiadów, tolerancji dla innych. Te wartości stały się podstawą naszej cywilizacji, spajającym setki ludów. Dziś reprezentanci wszystkich narodów Rosji ponownie stawiają czoła ateistom, broniąc tradycyjnych wartości i praw swoich dzieci, do życia w zgodzie z nimi – napisano. Podkreślono, że prawosławie, "dzięki przekazowi tolerancji", umożliwiło "zjednoczenie wszystkich ziem Rosji".