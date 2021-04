Sasin uderza w Kopacz i Tuska. "To poziom, do którego nie chciałbym się zniżać"

- Jestem wstrząśnięty tymi zdjęciami. Wpisują się one w cały kontekst zachowań ówczesnej władzy - stwierdził minister .

- Tusk przybijający żółwiki z Putinem, zdjęcia Kopacz , które ujrzały światło dzienne. To wszystko pokazuje, jak władza podchodziła do katastrofy, jak daleka była od odczuć społeczeństwa, które przeżywało tę narodową tragedię w zadumie i rozpaczy - powiedział.

Jak mówił minister aktywów państwowych, to nie zdjęcia były największym błędem ówczesnych polityków.

- Najgorsze było to, co nastąpiło później - oddanie śledztwa Rosjanom, całkowita kapitulacja polskiego państwa i fałszerstwa kolejnych komisji powoływanych przez Donalda Tuska - powiedział.

Zdaniem Sasina, wszystko to powoduje, że 11 lat po tragedii smoleńskiej, wciąż nie znamy odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę się stało.

Tusk broni Kopacz. Sasin: "ten człowiek nie ma żadnych granic"

W obronie byłej minister zdrowia stanął Donald Tusk. Jak ocenił na Twitterze: "Kiedy Ewa Kopacz pomagała rodzinom ofiar w najtrudniejszych sytuacjach, PiS z bezpiecznego ukrycia organizował akcję narodowego szczucia. I tak jest do dziś".

- Tusk stał się czołowym polskim hejterem. Ten człowiek nie ma żadnych granic i zahamowań w obrażaniu nie tylko swoich przeciwników politycznych, ale przede wszystkim ofiar tej tragedii. Proszę zwolnić mnie z odnoszenia się do tych wpisów, to poziom, do którego nie chciałbym się zniżać - powiedział.