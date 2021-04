Zdjęcia Ewy Kopacz w filmie o katastrofie smoleńskiej w TVP1. Politycy PiS oburzeni

- Jestem zszokowany tymi zdjęciami. Ci ludzie nigdy nie mogą powrócić do władzy. Ich mentalność nawet w tak traumatycznych momentach sprawia, że są w stanie pić kawkę i pozować do zdjęć. Oni zapłacą za to - mówił obecny w studiu TVP Info europoseł PiS Dominik Tarczyński.