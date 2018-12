Sasin broni bezstronności Ziobry. "Działa jednak w oderwaniu"

Obawy opozycji i opinii publicznej o wyjaśnienie przez śledczych afer związanych z politykami PiS są niezrozumiałe dla Jacka Sasina z kancelarii premiera. - To nie jest tak, że politycy sterują prokuraturą - przekonuje polityk rządzącego obozu.

Pytanie dotykające niezależności śledczych pracujących pod nadzorem prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, a jednocześnie ministra sprawiedliwości oraz czołowego polityka Zjednoczonej Prawicy, padło podczas porannej rozmowy w TVN24. Odnosząc się do zatrzymania przez CBA byłych urzędników Komisji Nadzoru Finansowego, Sasin ocenił, że służby zadziałały właściwie. Przekonywał, że śledczy nie działają na zlecenie polityków.

- Prokuratura mimo iż podlega prokuratorowi generalnemu, który jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, działa jednak w oderwaniu od polityki i nie możemy rozpatrywać działań prokuratury w ten sposób, jakie one mają wpływ na bieżącą politykę czy na to, jak politycy to oceniają - przekonywał polityk PiS.