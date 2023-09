Santander Bank Polska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i IPMA Polska będą szkolić z zarządzania projektami

Zarządzanie projektami to obecnie istotna część pracy w wielu organizacjach. Projekty są wszędzie – to zakup nowych urządzeń, zmiany organizacyjne, wdrożenia nowych systemów informatycznych czy przygotowanie kampanii reklamowej. Projekt jest narzędziem do realizacji różnego rodzaju inicjatyw, a także celów strategicznych organizacji. Rynek pracy poszukuje osób, które potrafią nimi zarządzać i dzięki temu skutecznie realizować postawione przed nimi cele.