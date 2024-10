Santander Bank Polska –robimy to, co ważne

Klienci Santander Leasing, którzy ucierpieli podczas powodzi mogą bezpłatne i samodzielnie zmienić harmonogram umowy – to element standardowej oferty. W portalu klienta eBOK24 spółka udostępnia im kilka opcji do wyboru m.in. zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy z możliwością wydłużenia umowy lub bez, przesunięcie terminu płatności bieżących rat. Dla klientów bezpośrednio dotkniętych powodzią Santander Leasing odstępuje od pobierania opłaty za zmiany harmonogramu, odroczenia płatności lub wydłużenia umowy oraz nie pobierze opłaty za rozwiązanie umowy na skutek szkody całkowitej finansowanego przedmiotu