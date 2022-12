Sankcje zdemolowały całą branżę. "Rosjanom zostaną tylko mleko, kartofle i wódka"

Według szefa ZPP od czasu wojny rosyjski rynek opuściło około 100 tys. zachodnich firm, ale to nie koniec. Ci, którzy początkowo zostali z chciwości, właśnie orientują się, że rosyjski klient nie ma pieniędzy do wydania. Rozpoczyna się druga fala ucieczek z rynku. - W Rosji będzie gorzej i gorzej ze wszystkim. Na razie odbija się to na stylu życia mieszkańców dużych i średnich miast. Natomiast rosyjska wieś to jakby inna planeta. Tam ludzie będą zadowoleni, dopóki można będzie wznosić toasty "za nasz Krym" - dodaje Kaźmierczak.