Sankcje UE na Rosję będą przedłużone? Nieoficjalnie: Jest zielone światło

Nałożone przez Unię Europejską w 2014 roku sankcje na Rosję mają przede wszystkim związek z destabilizacją Ukrainy. Polegają one m.in. na zmniejszeniu dostępu do rynków kapitałowych UE niektórym rosyjskim bankom i firmom. Poprzez sankcje zakazano również wszelkich form wsparcia finansowego w stosunku do rosyjskich instytucji finansowych.