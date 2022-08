Sankcje uderzają w Łukaszenkę. Tego nikt się nie spodziewał

Sankcje uderzają w Łukaszenkę. "Nie potrafimy wyprodukować zwykłej folii"

Łukaszenka zareagował już na problemy, z którymi musi się zmagać Białoruś. - Ludzie nie jedzą tetrapaku. Ludzie jedzą to, co jest w tetrapaku - powiedział dyktator z Mińska, który zażądał, by opakowania dla żywności były produkowane w Białorusi.