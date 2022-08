Kuriozalny wypadek w Rosji. Wyrzutnia Iskanderów w roli głównej

Zasięg wariantu Iskander-M wynosi oficjalnie 415 km, a nieoficjalnie - 500 km. Pociski są w stanie osiągać pułap do 50 km. Jedną z ich charakterystycznych cech jest prędkość hipersoniczna wynosząca pomiędzy Mach 6 i 7 (od ok. 7350 km/h do ok. 8600 km/h) - przypomina tech.wp.pl.