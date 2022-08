Minister brytyjski o wojnie Putina: "Rosja już zaczyna przegrywać"

Obecny na spotkaniu minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podziękował europejskim sojusznikom za to, że są "solidnymi partnerami". Napisał też w mediach społecznościowych, że wzrost cen gazu i paliw na Zachodzie to niewielka cena za pokój. "Za pokój w Europie Ukraińcy płacą życiem. Musimy zapanować nad państwem - zabójcą i odzyskać nasze terytoria, w tym Krym. Dla mnie wszystko, co niemożliwe, jest możliwe, po prostu wymaga czasu" - napisał Reznikow.