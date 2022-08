Norweski ekspert: "To początek końca Putina"

Uważa on, że Putin ma obecnie motywację do "zjednoczenia krajów Rosji" i podążania śladami carów. W czerwcu, w 350. rocznicę urodzin Piotra Wielkiego porównał się do historycznego przywódcy. Podążanie tą drogą wymaga od prezydenta Rosji zapisania się w historii poprzez wojenne podboje i zagarnianie kolejnych terytoriów.