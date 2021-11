Sankcje dla Białorusi? Znamy stanowisko prezydenta

- Łukaszenka powinien przede wszystkim zakończyć ten atak hybrydowy, który na Polskę trwa. Nie wolno też zapominać, że w białoruskich więzieniach siedzą działacze opozycji i działacze organizacji polskich na Litwie - pani Borys i pan Poczobut. Cały czas wzywamy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, również działaczy polskich na Białorusi. Sankcje, restrykcje są przedmiotem prac UE. Wczoraj na agendzie pojawiła się kwestia linii lotniczych, które biorą udział w procederze sprowadzania migrantów na Białoruś. Pan prezydent podziela pogląd, który wskazuje rząd, że to byłby dobry ruch i wzywamy też UE do wprowadzenia takich sankcji - mówił szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w programie "Newsroom" WP. Pytany, co jeszcze możemy zrobić, żeby ukrócić prowokacje na granicy ze strony reżimu Łukaszenki, odparł, że "recepta jest jedna". - Tą receptą jest polskie wojsko, polskie służby graniczne, polska policja, które z zimną krwią muszą stać na naszej granicy i chronić jej o każdej porze dnia i nocy, nie poddając się tym prowokacjom - oznajmił minister.