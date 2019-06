Samuel Pereira wydaje oświadczenie. Chodzi o awanturę po ataku na Adama Bodnara

Samuel Pereira żali się, że stał się ofiarą "hejtu i pogróżek". Oskarża też znaną blogerkę Katarynę o to, że "budowała atmosferę linczu" wokół niego. Publikuje 10-punktowe oświadczenie i zapowiada, że "robi przerwę od Twittera".

"Występując w TVP INFO i komentując sprawę zarzutów o grożenie nożem innym dzieciom i wymuszanie pieniędzy przez nastoletniego syna Adama Bodnara - popełniłem błąd. Błąd niedocenienia siły kłamstwa. Nie przewidziałem jak wielka jest siła manipulacji, jak można odwrócić kota ogonem, jakie mogą powstać spiskowe teorie, jak wielkim linczem może się to dla mnie skończyć" - pisze w opublikowany na Twitterze oświadczeniu Samuel Pereira. Dodaje, że nie przewidzial, iż Kataryna - "broniąc Bodnara, który stwierdził, że 'nie może być zgody na budowanie atmosfery linczu' wobec mordercy z Mrowin - sama taką 'atmosferę linczu'" uruchomi wobec niego.

Informacja o tym pojawiła się również - dzień później - na portalu TVP Info, któremu szefuje Samuel Pereira. "To może być wytłumaczenie pewnych dziwnych działań i zachowań pana rzecznika Adama Bodnara" - napisał na Twitterze Pereira.

Samuel Pereira nie przerwał jednak krytykowania Bodnara i wykorzystywania do tego sprawy jego syna. "Synuś, ty się nie przejmuj, że dzieci się ciebie boją i lataj sobie dalej z nożem. Napiszę oświadczenie przeciwko kajdankom, a mamusia pozwie tych, co o twoim hobby piszą. Rodzice tych dzieci nic ci nie zrobią, mam lepszych mecenasów o kontakty w sądach, Tak to działa w Warszawie" - napisał w kolejnym wpisie na Twitterze.