Samozwańczy prezydent Polski skazany na więzienie. Odsiedzi połowę "kadencji"

Potocki zasłynął z kontrowersyjnych teorii, w tym o istnieniu fortecy pod Krakowem, gdzie miałyby przebywać dzieci z głowami kotów. Mianował urzędników, wydawał dekrety i dokumenty tożsamości. Jego działalność przyciągnęła uwagę organów ścigania, co doprowadziło do skazania go za powoływanie się na wpływy w kaliskiej piramidzie finansowej, w ramach której dwóch mężczyzn oszukało około 600 osób na kwotę 47 mln zł.