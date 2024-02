Samorządy zadbają o bezpieczeństwo naszych danych

Samorządy, podobnie jak indywidualni użytkownicy, narażone są na różnego rodzaju cyberzagrożenia. Do tych najbardziej powszechnych należą ataki typu phishing, polegające na podszywaniu się pod zaufaną instytucję lub osobę, aby wyłudzić poufne informacje, malware, czyli rozprzestrzenianie szkodliwego oprogramowania czy ransomware, w przypadku których za pomocą złośliwego oprogramowania blokowany jest dostęp do danych, a następnie pojawia się żądanie okupu w zamian za przywrócenie normalnego działania. Coraz częstsze są też ataki na infrastrukturę krytyczną, które oprócz wycieku wrażliwych danych osobowych obywateli, mogą prowadzić do zakłóceń w dostępie do niektórych rodzajów usług publicznych. Wzrost złożoności i częstotliwości ataków wymaga więc od samorządów podjęcia skutecznych działań w zakresie cyberbezpieczeństwa.