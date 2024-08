Samorządowiec napisał do Tuska. Chce nowych województw

Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki (Nowa Lewica) napisał do premiera Donalda Tuska list w którym zaapelował o zreformowanie podziału administracyjnego Polski. Samorządowiec przekonuje, że korzystniejszy byłby podział na 22 województwa, a nie jak ma to miejsce obecnie - na 16. - To rozwiązanie zaproponował Instytut Sobieskiego, który analizował skutki reformy administracyjnej z 1999 roku. Instytut doszedł do wniosku, który dla samorządowców w miastach takich, jak Włocławek, jest rzeczą oczywistą: że podział administracyjny na 16 województw się nie sprawdza - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezydent Kukucki. Przekazał, że w liście do premiera napisał m.in., że "trzeba dostrzec miasta średniej wielkości i prowadzić realną politykę, która będzie je wzmacniać". Jednym z pomysłów Kukuckiego jest przeniesienie siedzib części urzędów centralnych z Warszawy do mniejszych miast.

