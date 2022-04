Samoloty ominą Polskę? Jeśli kontrolerzy nie wrócą do pracy, może tak się stać

Przyczyny protestu kontrolerów

Podczas rozmowy z Beatą Lubecką wiceminister infrastruktury przyznał, że średnia pensja w starych regulacjach płacowych - sprzed zmian regulaminu wynagradzania - to było ok. 45 tys. złotych miesięcznie brutto, a po zmianach będzie to ok. 30-32 tys. zł miesięcznie brutto. Dodał, że większość kontrolerów lotów obszaru warszawskiego przyjęła nowy regulamin wynagradzania i dla nich jest on korzystny.