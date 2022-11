Samolot z żołnierzami leciał do Polski. Awaryjne lądowanie

Awaryjne lądowanie samolotu w Poznaniu. Na pokładzie zmarł pasażer

Pod koniec października na lotnisku w Poznaniu awaryjnie lądował samolot. Na pokładzie maszyny zmarł jeden z pasażerów. W samolocie próbowano go reanimować, ale nie przyniosło to efektu. Pasażerowie zostali przewiezieni do gate'u. Na miejscu pojawił się prokurator. Samolot linii WizzAir z Londynu miał lecieć do Warszawy.