Samolot PLL LOT uszkodzony w Londynie. Lot odwołany

Do kolizji doszło we wtorek, gdy należący do PLL LOT Boeing 737 MAX przygotowywał się do lotu do Warszawy. Miał odlecieć z lotniska w Londynie o godz. 10.25 polskiego czasu. Jednak tuż przed odlotem, w prawe skrzydło maszyny, jak informuje serwis simpleflying.com, uderzyła ciężarówka z cateringiem.