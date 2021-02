Samolot LOT zawrócony na lotnisko Chopina

Informację tę potwierdził rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. - Potwierdzam, że samolot do Monachium został zawrócony do Warszawy. Z informacji, jakie na ten moment posiadam, przyczyną jest usterka techniczna - powiedział.

Kolejna usterka samolotu

Przypomnijmy, że to kolejna usterka w ciągu ostatnich dni. Również niedzielny samolot z Warszawy do Bukaresztu został zawrócony na Lotnisko Chopina. Chodzi o samolot Embraer E170STD, należący do Polskich Linii Lotniczych LOT. Rejs z Warszawy do Bukaresztu zaplanowany był na niedzielę po godzinie 14, jednak po starcie maszyna została zawrócona na stołeczne lotnisko.