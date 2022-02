Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje 32-latek

Policja apeluje

"Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o bezpieczną jazdę. Pamiętajmy zawsze o dostosowaniu prędkości pojazdu do ograniczeń i warunków panujących na drodze, aby w sytuacji zagrożenia móc odpowiednio zareagować. Pośpiech na drodze to zły doradca, zwłaszcza gdy warunki pogodowe nie sprzyjają uczestnikom ruchu drogowego należy kierować się zasadą 'wolniej znaczy bezpieczniej'. Ostrożność, rozsądek, przewidywanie zagrożenia, ścisłe stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w ruchu drogowym to gwarant bezpiecznej podróży" - czytamy w komunikacie łódzkiej policji.