Samobójstwa wśród młodzieży. Polacy na drugim miejscu w Europie

Warszawa w najbliższym czasie straci ostatni oddział psychiatrii dziecięcej. Specjaliści biją na alarm. - Polska młodzież jest na drugim miejscu w Europie w statystyce samobójstw. To jest problem narastający - mówi prof. Janusz Heitzman.



Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego mówił na antenie RMF FM, że władze nie dostrzegają wagi problemu. - 30 proc. młodych ludzi wymaga opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej. Jeżeli przeliczymy to na liczbę młodzieży do 20. roku życia - powiedział.

- Co możemy zaproponować? 350 psychiatrów, ileśtam psychologów, kilkadziesiąt niedoinwestowanych oddziałów psychiatrycznych. To nie tędy droga - mówi o stanie psychiatrii dziecięcej w Polsce. Kłopoty związane z finansowaniem placówek zdrowia psychicznego to powszechny problem w Polsce.