Sado-maso u byłego księdza. Prowadził agencję z klawiszem

Jak wynika z dochodzenia, agencja ta działała już od około trzech lat i werbowała kobiety do pracy, które przekonane były, że będzie to typowa działalność. Jednakże po nagraniu filmów z udziałem pokrzywdzonych kobiet, agencja szantażowała swoje pracownice, zmuszając je do świadczenia specyficznych usług seksualnych, w tym BDSM.