Jest decyzja sądu ws. księdza Olszewskiego. Zostaje za kratami

Ksiądz Michał Olszewski jest jedną z osób, które trafiły do aresztu w związku ze śledztwem dotyczącym domniemanych nieprawidłowości w przyznawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Duchowny podejrzewany jest o uczestniczenie w działaniach, które miały prowadzić do nadużyć w wykorzystaniu pieniędzy, które powinny by przeznaczone na wspieranie ofiar przestępstw oraz finansowanie powrotu do normalnego życia osób po wyrokach.