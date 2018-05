Sąd w Australii skazał arcybiskupa za ochronę księdza pedofila. Polska też ma taki problem

Sąd orzekł, że australijski arcybiskup ukrywał księży pedofilów. Philip Wilson jest najwyższym hierarchą katolickim na świecie winnym przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Australia może być dla Polski wzorem ścigania tego rodzaju przestępców.

Sprawa dotyczy skazanego w 2004 r. księdza pedofila Jamesa Fletchera, który wykorzystywał seksualnie chłopców w kościele, w którym w latach 70. Wilson był wikarym. Przestępca zmarł w więzieniu w 2006 r., natomiast jedna z jego ofiar, były ministrant Peter Creigh zeznał, że już w 1976 r. szczegółowo opowiedział Wilsonowi o tym co go spotkało w kościele.

Adwokaci arcybiskupa usiłowali doprowadzić do przerwania procesu podkreślając, że u 67-letniego Wilsona zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Ta linia obrony również nie przyniosła rezultatu i w czerwcu duchowny dowie się o wysokości kary. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

Pedofilia w polskim Kościele pokazuje szerszy problem

- Jeżeli chodzi o takie badania, to jesteśmy opóźnieni o kilkadziesiąt lat, a problemów jest wiele – zaznacza ksiądz Adam Żak i przyznaje, że jest trochę prawdy w twierdzeniu, że jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi skonfrontować się z pedofilią. - Spójrzmy na media, które przedstawiają wykorzystywanie seksualne dzieci tak, jakby problem głównie występował w Kościele. Natomiast to jest problem społeczny. Nie jest to ucieczka od problemu w Kościele, ale to co jest pokazywane w Kościele, jest lustrem problemu społecznego. Według pierwszych badań, którymi dysponujemy, skala tego problemu w społeczeństwie jest dość wysoka – mówi.