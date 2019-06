Sąd uchylił decyzję ws. Ludmiły Kozłowskiej. Może wrócić do Polski

Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał Urzędowi ds. Cudzoziemców ponowne rozpatrzenie sprawy szefowej Fundacji Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej. Sąd uznał dokumenty na podstawie których wydalono Kozłowską z Polski za "zbyt ogólnikowe".

W uzasadnieniu wyroku czytamy: "Sąd stwierdził, że brak jest podstaw do uznania, że w oparciu o informacje zawarte w tym dokumencie można przyjąć, że zaistniała podstawa do dokonania wpisu do wykazu oraz do SIS. Zdaniem Sądu zawarte w tym dokumencie informacje są bardzo ogólnikowe". Sąd zaznaczył również, że zgromadzony materiał dowodowy nie wskazuje, by Kozłowska stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.