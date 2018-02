Sąd skazał gwałcicieli z Rimini. Adwokat Polaków dla WP: "kara surowa i sprawiedliwa"

Maurizio Ghinelli, adwokat polskiego małżeństwa napadniętego w Rimini, jest zadowolony z decyzji sądu. – Kara jest wystarczająco surowa i sprawiedliwa – ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską.

Tak, zdecydowanie. Biorąc pod uwagę fakt, że oskarżeni byli niepełnoletni – co sugeruje nałożenie łagodniejszej kary – kara 9 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności wydaje mi się być wystarczająco surowa i sprawiedliwa. Włoski wymiar sprawiedliwości udowodnił, że działa szybko i efektywnie.

Co będzie działo się teraz?

Przypomnijmy: do ataku doszło w 2017 roku w Rimini. Młodzi imigranci napadli na Polaków na plaży w nocy z 25 na 26 sierpnia. Młoda kobieta została wielokrotnie zgwałcona, a jej partner poważnie zraniony i pobity. Śledztwo w tej sprawie prowadziła włoska prokuratura. Przed czwartkową rozprawą polskie małżeństwo przekazało bolońskim sędziom list, w którym szczegółowo opisane były drastyczne szczegóły napaści. Polacy przedstawili również skutki zdarzenia, zarówno psychiczne jak i fizyczne, oraz opis leczenia, któremu musieli się poddać.

- Piliśmy wódkę, piwo, paliliśmy skręty. Przesadziłem z używkami, nie miałem pojęcia, co się dzieje - miał zeznać w prokuraturze 17-letni Marokańczyk. Przywódca bandy - 20-letni Kongijczyk Guerlin Butungu - przebywał wtedy we Włoszech legalnie. Otrzymał prawo pobytu z powodów humanitarnych po tym, gdy w 2015 roku przypłynął z Afryki na Lampedusę. Złożył też wniosek o azyl. Przebywał w ośrodku dla azylantów i uchodźców, który opuścił ok. dwa miesiące temu.