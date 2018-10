Sąd oddalił pozew Jacka Majchrowskiego. Premier nie musi przepraszać za słowa o smogu

Jacek Majchrowski pozwał Mateusza Morawieckiego w trybie wyborczym za wypowiedź, w której premier stwierdził, że władze Krakowa "nie zrobiły nic lub prawie nic" w kwestii walki ze smogiem. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że Morawiecki nie musi przepraszać za te słowa.

Pozew przeciwko premierowi wpłynął do sądu w środę, tuż przed godziną ósmą. Złożono go w trybie wyborczym. Dołączono do niego antysmogowe uchwały miasta, zarządzenia dotyczące walki ze smogiem oraz podsumowanie miejskiej polityki antysmogowej ostatnich lat. W czwartek sąd odroczył do piątku ogłoszenie wyroku w tej sprawie.