Sąd ocenił postępowanie prokuratury. Marian Banaś będzie zadowolony

Sprawa domniemanych nacisków ze strony Tadeusza Dziuby na kontrolerów NIK sięga lipca 2020 roku. Wówczas to do mediów wyciekł list dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Bogdana Skwarki do Dziuby. W treści Skwarka zarzucił wiceprezesowi NIK, że ten próbował wpłynąć na wnioski kontrolerów ws. działalności Beaty Kempy na stanowisku ministra ds. pomocy humanitarnej.