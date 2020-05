Sąd Najwyższy. Wybrano kandydatów na I prezesa SN

To spośród nich prezydent Andrzej Duda ma wybrać następcę Małgorzaty Gersdorf.

Pełniący obowiązki I prezesa SN Aleksander Stępkowski nie zgodził się na poddanie pod głosowanie wniosku, o podjęciu uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na I prezesa SN. Uznał go za niedopuszczalny.

Złożył też wniosek, by ktoś inny niż przewodniczący Zgromadzenia, czyli sędzia Stępkowski, złożył dokumenty dotyczące wyboru kandydatów na I prezesa SN u prezydenta.

- Zgłosiliście państwo jako osobę, która miałaby przedstawić kandydatów prezydentowi, sędziego, który niejednokrotnie wyrażała się o prezydencie z brakiem szacunku, więc uważam to za formę prowokacji - stwierdził Stępkowski. Powtórzył też, że obrady uważa formalnie jako zamknięte, więc nie widzi powodu do przyjmowania kolejnych wniosków.

- Kiedy i w jakiej audycji ja wyraziłem brak szacunku dla prezydenta Andrzeja Dudy - dopytywał się sędzia Krzysztof Rączka, który był kandydatem części członków Zgromadzenia do przedstawienia prezydentowi dokumentów.

Aleksander Stępkowski: to lista kandydatów przedstawionych przez wszystkich członków Zgromadzenia

- Wbrew wyrażonym obawom na liście przekazanej prezydentowi znajdą się osoby, na których głosowali wszyscy kandydaci. Jest to lista kandydatów przedstawionych przez wszystkich członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN - mówił na konferencji prasowej po zakończeniu obrad Zgromadzenia sędzia Aleksander Stępkowski, pełniący obowiązki I prezesa SN.

Pytany, kiedy lista zostanie przekazana prezydentowi odparł, że przepisy stanowią, że powinno to się stać niezwłocznie. - Postaramy się, by ta niezwłoczność, była niezwłoczna. Nie wykluczam, że stanie się to jeszcze dzisiaj - dodał. Dopytywany, kto ją doręczy odparł: "Przewodniczący zgromadzenia ogólnego, czyli ja".