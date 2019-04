Sąd Najwyższy uwolni Arkadiusza Kraskę? Nowe informacje

Zwrot w sprawie Arkadiusza Kraski, który od 19 lat odsiaduje wyrok dożywocia. Prokuratura uważa, że mężczyzna jest niewinny i wystąpiła o wznowienie postępowania w jego sprawie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, 6 maja Sąd Najwyższy rozpatrzy wniosek w sprawie wypuszczenia go z więzienia.

Arkadiusz Kraska od 19 lat siedzi w więzieniu (Archiwum prywatne)

Po ponad 19 latach Arkadiusz Kraska skazany za zastrzelenie dwóch mężczyzn ma szansę odzyskać wolność. Wirtualna Polska dotarła do wniosku prokuratury o jego uniewinnienie. Prokurator Bogusława Zapaśnik, która go przygotowała, napisała, że w swojej 40-letniej karierze nie spotkała się z taką sprawą.

6 maja Sąd Najwyższy rozpatrzy wniosek prokuratury oraz obrońcy o wstrzymanie wykonania wyroku w sprawie Arkadiusza Kraski. Termin rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania nie został jeszcze wyznaczony – dowiedzieliśmy się w Sądzie Najwyższym.

Wniosek szczecińskiej prokuratury obnaża układ pomiędzy gangsterami i policją. Zastraszając świadków i fałszując dowody, wspólnie doprowadzili do tego, że niewinny - według prokuratury - człowiek odsiaduje wyrok dożywocia. Żeby zamknąć usta Arkadiuszowi Krasce i jego rodzinie, policjant zmusił do seksu partnerkę mężczyzny, a w tym czasie inni funkcjonariusze wywieźli jego małego synka do domu dziecka.

Arkadiusz Kraska dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół postanowił walczyć o wolność, co doprowadziło do złożenia wniosku o jego uniewinnienie. W piśmie do Sądu Najwyższego prokurator Zapaśnik opisuje, jak krok po kroku wrabiano mężczyznę.

"Ujawnione nowe fakty i dowody wskazują na to, że orzeczenie, jakie wobec niego zapadło, jest niesłuszne" – pisze we wniosku do Sądu Najwyższego prokurator Bogusława Zapaśnik. Arkadiusz Kraska został skazany w 2001 r. za zastrzelenie Marka C. i Roberta S. Od ponad 19 lat odsiaduje wyrok dożywocia.