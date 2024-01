Sąd Najwyższy podjął decyzję. "Frog" usłyszał ostateczny wyrok

SN uznał w czwartek, że kasacja prokuratury w sprawie była bezzasadna. SN przyznał, że w orzecznictwie istnieją co najmniej trzy poglądy odnoszące się do przestępstwa "zagrożenia katastrofą" i "wielu osób". "Pierwszy mówi o co najmniej 6 osobach, drugi o co najmniej 10 osobach i to na tym poglądzie oparł się sąd odwoławczy, a trzeci uznaje, że decyzja co znaczy 'wiele' w każdej konkretnej sprawie należy do sądu" - wskazała sędzia Dziergawka.