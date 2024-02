Sachajko drwi z Hołowni: "Panie marszałku najbardziej na świecie otwartego Sejmu"

"Ściąga dla pana Marszałka"

Jarosław Sachajko wytknął Hołowni złamanie art. 186 regulaminu Sejmu, według którego głos mogą zabierać jedynie te osoby, które wchodzą w skład Rady Ministrów, a nie należą do nich wiceministrowie. Ponadto złamany miał zostać art. 15, ponieważ Hołownia nie wyraził zgody na to, by przedstawiciel Kukiz'15 znalazł się w Konwencie Seniorów.