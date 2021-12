Sabotaż w kosmosie. Astronautce NASA grożą zarzuty

Według doniesień agencji TASS Roskosmos doszedł do wniosków, że było to celowe działanie astronautki NASA Sereny Auñón-Chancellor, który miała wywiercić małą dziurę, co spowodowało spadek ciśnienia powietrza. Agencja przekazała swoje dochodzenie organom ścigania, co pozwala teraz na postawienie zarzutów astronautce.