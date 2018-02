Saakaszwili kreśli czarny scenariusz dla Ukrainy. Skutki mogą być opłakane

- Jeśli w końcu Unia Europejska i przede wszystkim kanclerz Angela Merkel nie podejmą jakiś działań, to Ukraina rozpadnie się - ostrzega Micheil Saakaszwili. Były prezydent Gruzji apeluje o wsparcie w konflikcie z Petrem Poroszenką.

Jak donosiliśmy w WP , Saakaszwili został w poniedziałek w tajemniczych okolicznościach zatrzymany w stolicy Ukrainy, Kijowie. Jak się następnie okazało, wydalono go do Polski.

- On (Petro Poroszenko) chce mnie usunąć, ponieważ piętnuję korupcję (...) Jeśli w końcu Unia Europejska i przede wszystkim kanclerz Angela Merkel nie podejmą jakiś działań, to Ukraina rozpadnie się - ostrzegł Saakaszwili w rozmowie z niemieckiem dziennikiem "Bild". Jak dodał, Poroszenko "niszczy swój kraj".

Domaga się impeachmentu

W 2016 roku były prezydent oskarżył Poroszenkę o popieranie klanów korupcyjnych. W konsekwencji, latem 2017 roku, Poroszenko pozbawił Saakaszwilego obywatelstwa Ukrainy. Mimo to były gruziński prezydent nielegalnie wrócił do kraju. Przyjechał z Polski, nielegalnie przekraczając granicę Ukrainy. Właśnie dlatego został w poniedziałek wydalony do naszego kraju.