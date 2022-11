Są na "czarnej liście" USA. Ich jest sprzęt w polskich ministerstwach

Producentem wspomnianych kamer jest firma Hikvision. To chińskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją elektronicznego sprzętu. Znane są jej urządzenia do monitoringu, w tym te do rozpoznawania twarzy. To bardzo popularne urządzenie szczególnie w Chinach. Tamtejsze władze wykorzystują go do śledzenia "wewnętrznych" wrogów - m.in. prześladowanych tam Ujgurów.