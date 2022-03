Są dwa takie miejsca w Polsce. Katarzyna Borowska odwiedziała jedno z nich. "Byłam wstrząśnięta"

Tylko w dwóch zakładach karnych w Polsce kobiety mogą wychowywać dzieci: w Krzywańcu i w Grudziądzu. - Spotkałam się z kobietami, które nie tylko urodziły tam dzieci, ale też z takimi, które poszły odbywać karę więzienia z dziećmi z wolności. To są dzieci do trzeciego roku życia, za zgodą służby więziennej - do czwartego roku życia. Byłam wstrząśnięta, a jednocześnie pod dużym urokiem tego, jak to jest zorganizowane – mówi Katarzyna Borowska, autorka książki „Miłość skazanych”. Z jej relacji przebija obraz świata, w którym osadzeni, choć pozbawieni wolności, starają się żyć możliwie jak najbardziej normalnie: biorą śluby, przeprowadzają rozwody, niektórzy decydują sią na wychowanie dziecka. I właśnie o miłości, związkach, a także rodzicielstwie za murami więzień rozmawiała Marianna Fijewska.