Najmłodsza morderczyni w dziejach. Historia bezwzględnej Mary Bell

Z pewnością nieco ciężej na przypadek było zrzucić sytuację, kiedy Betty postanowiła sprzedać swoje dziecko psychicznie chorej kobiecie, mającej problemy z zajściem w ciążę. Jak podaje Gitta Sereny w swojej książce "The Case of Mary Bell", doszło do tego, że starsza siostra wyrodnej matki musiała jechać przez całe miasto, by odebrać siostrzenicę i przywieźć ją z powrotem do domu. Później było już tylko gorzej. Mary zeznała po latach, że mama kilkukrotnie miała zmuszać ją do współżycia ze swoimi klientami w ramach "sadomasochistycznych sesji". Niestety, losem krzywdzonej dziewczynki z marginesu społecznego nikt się nie interesował. Trudny do wyobrażenia dramat dziecka trwał.