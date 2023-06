Wyścig o technologiczną dominację. USA czują oddech Chin

- Teraz po embargo amerykańscy obywatele mają zakaz pracy w Chinach przy tworzeniu półprzewodników. Konsekwencje tego mogą być. Elektronika stanie się droższa, premiery nowych telefonów będą co dwa lata. Wszystko może się zmienić - ocenia konflikt USA-Chiny na polu sztucznej inteligencji dr Leszek Bukowski w rozmowie z Jarosławem Wolskim z kanału Wolski o Wojnie na YouTube. Wyścig o pierwsze miejsce w rozwoju sztucznej inteligencji trwa. Mocarstwo, które go wygra, będzie mogło jako pierwsze czerpać z zysków, jakie da pełne wykorzystanie AI na przestrzeni kolejnych lat. - Dominacja technologiczna jest centrum strategii Chin. Wygra ten, kto jest samowystarczalny obliczeniowo - twierdzi dr Bukowski. Zwycięstwo na polu wojny o AI to też ogromne wpływy, a zarazem wielka szansa na modernizację gospodarki i zmianę dotychczasowego rynku pracy. Zdaniem gościa kanału Wolski o Wojnie niewykluczone, że w przyszłości świat czeka jeszcze potężniejszy konflikt, niż ten w Ukrainie. Czy Chiny wytrzymają presję USA? Kto tak naprawdę prowadzi w wyścigu o dominację w AI? Więcej informacji i materiałów na kanale Jarosława Wolskiego. Wolski o Wojnie - wspieraj twórczość Jarosława Wolskiego na Patronite.